Diablo 4 - twórcy chwalą się postępami w produkcji. Jest też nowy gameplay

Blizzard postawił na prostą i przejrzystą komunikację jeśli chodzi o nowości związane z grą Diablo 4. Firma co kwartał ujawnia nowe informacje dotyczące postępów w produkcji i nie inaczej jest tym razem. Na oficjalnej stronie produkcji pojawił się obszerny wpis, z którego możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat systemu walki, legendarnych przedmiotów oraz rozwoju weteranów.

Gracze będą mieli możliwość dostosowania walki do swoich potrzeb, oczekiwań i upodobań na kilka sposobów. Do ich dyspozycji oddane zostaną drzewka umiejętności oraz oczywiście legendarne przedmioty. Tym razem będziemy jednak mogli je zniszczyć u Okultysty w celu wydobycia skrywanej w nich esencji mocy, a następnie przenieść ją na inny przedmiot rzadki lub legendarny. Nie zabraknie też bonusów do konkretnych umiejętności.

Diablo 4 - Legendarna esencja

Poinformowano również, że w Diablo IV powrócą poziomy mistrzowskie, jednak system ten zostanie przebudowany. Od 50. poziomu gracze otrzymają dostęp do tablicy, która pozwoli im na inwestowanie punktów w wybrane gałęzie mistrzostwa, co z kolei na odblokowanie różnych mocy. Zdobywane podczas przemierzania Sanktuarium glify posłużą zaś do uzyskania dodatkowych premii.

Poniżej możecie obejrzeć nowy materiał z gry. Gameplay pochodzi z wersji pre-alpha, więc wiele może ulec zmianie.

Niestety Diablo 4 nadal nie ma ustalonej daty premiery.

