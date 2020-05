Disney+ przebije próg 200 milionów subskrybentów do 2025 roku

Simon Murray z firmy analitycznej Digital TV Research zaktualizował raport opisujący rozwój platform VoD na przestrzeni najbliższych pięciu lat. Jak zauważył, pandemia koronawirusa zmusiła go do zrewidowania dotychczasowych przewidywań i wprowadzenia znaczących zmian do modeli predykcyjnych. Jeśli nowe wyliczenia okażą się trafne, najwięcej powodów do zadowolenia będzie miała firma Myszki Miki.

Z nowego raportu wynika, że do 2025 roku Disney przyciągnie do siebie aż 202 mln płatnych subskrybentów. To znacznie więcej niż zakładano pierwotnie, tuż po starcie platformy. Na początku listopada 2029 roku eksperci Digital TV Research szacowali, że w ciągu 5 lat Disney+ dorobi się 101 mln użytkowników. Na początku lutego 2020 roku, po ogromnym sukcesie The Mandalorian, zaktualizowano pierwotną prognozę do progu 126 mln użytkowników, ale w obliczu pandemii te szacunki również okazały się niedoszacowane.

Firma wprowadziła korektę również do prognoz dotyczących pozostałych uczestników rynku VoD. Przed wybuchem pandemii podejrzewano, że do końca 2025 roku Netflix przyciągnie 238 mln użytkowników zaś Amazon Prime Video – 134 mln. Nowe dane zakładają wzrost odpowiednio do 258 mln i 141 mln. Zauważalnie wzrosły także szacunki dla mniej popularnych platform – HBO Max z 25 do 30 mln użytkowników i Apple TV+ z 14 do 26 mln użytkowników

Eksperci Digital TV Research twierdzą, że w najbliższych latach branża będzie rozwijać się przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 81 proc. i na koniec prognozowanego okresu przyciągnie aż 1,16 mld odbiorców. Tylko w tym roku platformy VoD mogą liczyć na pozyskanie 170 mln nowych klientów.