Diuna 2 - data premiery, obsada, fabuła. Wszystko, co musicie wiedzieć o filmie

fot. materiały prasowe

Diuna była jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. Obraz zebrał bardzo dobre recenzje krytyków i widzów oraz uzyskał zadowalający wytwórnię wynik w box office i streamingu. Wobec tego Warner Bros dało zielone światło na produkcję widowiska Diuna 2, które będzie adaptacją drugiej połowy pierwszej książki z serii.

Bohaterem cyklu jest Paul Atryda, członek poważanego rodu w galaktyce, którego ojciec, Leto, otrzymuje we władanie od Imperatora pustynną planetę Arrakis, będącą źródłem melanżu, najbardziej pożądanej substancji w kosmosie, która potrafi wzmacniać parapsychiczne zdolności lub pomagać nawigować w czasie podróży międzygwiezdnych. Jednak cała sytuacja okazuje się spiskiem wrogiego rodu Harkonnenów.

Z automatu Diuna 2 stała się jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2023 roku, wobec tego przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące widowiska. Znajdziecie je poniżej, Będziemy je aktualizować, gdy pojawią się nowe ogłoszenia o projekcie.

Diuna 2 - start zdjęć i data premiery

Warner Bros zapowiedziało, że film trafi do kin 23 października 2023 roku. Obraz jednak nie trafi do hybrydowej dystrybucji, jak poprzednia odsłona, tylko najprawdopodobniej otrzyma ekskluzywne, 45-dniowe okno kinowe, po którym widowisko trafi na platformę HBO Max. Ten warunek nie podlegał negocjacjom, jak potwierdził reżyser produkcji, Denis Villeneuve.

Ponadto Villeneuve w jednym z wywiadów stwierdził, że początek prac na planie najprawdopodobniej rozpocznie się jesienią 2022 roku. Przy okazji twórca stwierdził, że na szczęście ekipa nie musi zaczynać od zera, ponieważ sporo pracy w zakresie projektowania, obsady, lokalizacji i pisania zostało wykonane. Natomiast 5 listopada reporter Josh Encinias twierdził, że według producenta filmu, który przemawiał na pokazie prasowym kręcenie sequela rozpocznie się 18 lipca 2022 roku.

Diuna - Josh Brolin (Gurney Halleck) i Timothée Chalamet (Paul Atreides).

Diuna 2 - obsada

Znając treść książki można łatwo domyślić się, kto powróci w obsadzie kontynuacji. Oczywiście w filmie zagra Timothee Chalamet jako Paul Atryda. Ponadto w produkcji na pewno wystąpią Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, Zendaya jako Chani, Javier Bardem jako Stilgar, Stellan Skarsgard jako Baron Harkonnen, Dave Bautista jako Bestia Rabban, Stephen McKinley Henderson jako Thufir Hawat, Josh Brolin jako Gurney Halleck oraz Charlotte Rampling jako Matka Wielebna Gaius Helen Mohiam.

Z nowych postaci już zapowiedziano pojawienia się Feyda Rauthy, bratanka Barona Harkonnena, równie okrutnego i przebiegłego, co jego wujek. Ma on odegrać dużą rolę w sequelu. Według plotek podobno Barry Keoghan jest brany pod uwagę do obsadzenia postaci. Zapewne w filmie zadebiutuje również Księżniczka Irulana, córka Imperatora. Co ciekawe już w pierwszym filmie twórcy chcieli zaangażować do tej roli Emmę Roberts, jednak musiała odrzucić ofertę ze względu na konflikt harmonogramów i ostatecznie postać nie pojawiła się w produkcji. Zapewne również twórcy zdecydują się na pokazanie w sequelu młodszej siostry głównego bohatera, Alii, która w kolejnych częściach serii odgrywa dużą rolę oraz być może zobaczymy Imperatora Szaddama IV.

Diuna 2 - fabuła

Sądząc po fabule pierwszej odsłony Denis Villeneuve zapewne zdecyduje się na wierne pokazanie na ekranie drugiej połowy książki. Na pewno film rozpocznie się od momentu wejścia Paula i Jessiki do siczy Fremenów. Ważnym elementem powieści było to, jak młody Atryda dorasta i staje się prawdziwym Mesjaszem Fremenów i ich liderem, który prowadzi ich oddziały w walce z Harkonnenami. Nie wchodząc w spoilerowe szczegóły Villeneuve będzie chciał doprowadzić do bitwy, która jest kulminacją pierwszej książki. Być może twórca zdecyduje się dać większą rolę wspomnianemu Rauthcie w sequelu, co sugerował w jednym z wywiadów. Możliwe, że zostanie głównym czarnym charakterem filmu.

Diuna 2 - kolejne filmy i spin-offy

Nie ma na razie planów na trzeci film z serii, jednak w jednym z wywiadów w sierpniu 2021 roku Villeneuve powiedział, że ma pomysł na trylogię, która obejmowałaby również historię z drugiej książki z serii, czyli Mesjasz Diuny. To stanowiłoby domknięcie opowieści o Paulu. Zapewne decyzja o kontynuacji zależy od tego, jak druga część poradzi sobie w box office.

Podobno również nadal w planach jest serialowy spin-off filmów, produkcja Dune: The Sisterhood, która skupi się na Bene Gesserit, zakonie kobiet obdarzonym niezwykłymi zdolnościami parapsychicznymi, które stanowią ważną siłę polityczną w świecie Diuny. Jednak szczegóły produkcji są trzymane w tajemnicy i nie wiadomo, na jakim etapie znajdują się prace.