Czy Rebecca Ferguson powróci w trzeciej Diunie? Aktorka o roli Jessici w książce

Rebecca Ferguson, grająca Lady Jessicę w Diunach Denisa Villeneuve'a, wypowiedziała się na temat swojej roli w trzecim filmie. Aktorka mająca świadomość roli swojej postaci w adaptowanej książce, nie spodziewała się wielkiej roli.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Rebecca Ferguson potwierdziła, że powróci jako Lady Jessica w trzecim filmie z serii Diuna, mimo że jej postać jest jedynie krótko wspomniana w powieści Franka Herberta Mesjasz Diuny, na której wydarzeniach będzie opierała się fabuła.

Tak! Występuję w filmie! To mała rola. Pojawiam się na chwilę, bo nie ma mnie w książkach, więc się tego nie spodziewałam. Denis zadzwonił do mnie i powiedział: ‘Dlaczego mam wrażenie, że myślisz, iż nie ma cię w filmie?’ A ja na to: ‘Bo nie ma mnie w książkach?’ A on: ‘Nie, kochana, mam dla ciebie kilka scen…'

Pod koniec Diuny: Części II Jessica przyjmuje rolę Matki Wielebnej Bene Gesserit wśród Fremenów i potrafi komunikować się ze swoją nienarodzoną córką Alią, w którą w trzeciej części wcieli się Anya Taylor-Joy. W Mesjaszu Diuny dowiadujemy się, że Jessica wróciła na ojczystą planetę rodu Atrydów — Caladan, i nie odgrywa większej roli w sadze aż do wydarzeń z Dzieci Diuny.

Villeneuve podkreślił też, że nie zamierza reżyserować kolejnych części serii. Nie oznacza to jednak, że Warner Bros. zakończy franczyzę. Według najnowszych plotek studio planuje nakręcić co najmniej jeszcze jeden film, a reżyserem miałby zostać Gareth Edwards(Łotr 1, Godzilla). 

