Doktor Strange 2 - grupa Illuminati pojawi się w filmie? Pogłoski na temat składu drużyny

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jeden z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela, który szczególnie mocno wyczekiwany jest przez fanów. Jak zapowiada tytuł, akcja będzie się koncentrować wokół multiwersum, a to na pewno zapewni szereg atrakcji. Ostatnio pojawiły się plotki dotyczące starcia Scarlet Witch z jedną z postaci należących wcześniej do uniwersum Marvela Foxa - byłby to zatem ktoś z filmów o X-Men lub Fantastycznej Czwórce.

Kris Tapley z Variety mocno zasugerował, że może to być Profesor Xavier grany przez Patricka Stewarta. Teraz jednak użytkownik z Twittera, @ViewerAnon podrzucający plotki na temat filmu podaje, że Wanda ma być antagonistką i stoczyć walkę z Xavierem i Captain Carter. Dodaje też, że miał pojawić się ponownie w roli Wolverine'a Hugh Jackman, ale podobno nie udało się podpisać umowy. Podzielił się także informacją o planach na wprowadzenie w filmie Iluminati, potężnej drużyny znanej z komiksów Marvela. W składzie filmowej wersji mieliby być Profesor X, Captain Carter, Monica Rambeau, Balder i Mordo.

Grupa Illuminati została przedstawiona w komiksach 2005 roku. Składa się ona z kluczowych członków Avengers, którzy połączyli siły, by współpracować w sekrecie. W komiksowym składzie byli m.in. Iron Man, Doktor Strange, Black Bolt, Namor, Mr. Fantastic (Reed Richards z Fantastycznej Czwórki) oraz Profesor X z X-menów. Widzimy więc, że mocno różni się od tego, co zostało podane w plotce. Należy więc traktować wszystkie te doniesienia z przymrużeniem oka.

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w kinach w USA 25 marca 2022 roku.