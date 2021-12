Doktor Strange 2 - zdjęcie zestawu LEGO z filmu ukazują związek z Namorem

fot. Marvel

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. Kampania promocyjna projektu powoli się rozkręca. Do sieci trafiły zdjęcia zestawu LEGO związanego z filmem. Przedstawia on starcie Doktora Strange'a, Wonga i Ameriki Chavez z Gargantosem. Co ciekawe wspomniany złoczyńca wiąże w pewnym stopniu produkcję z historią Namora, ponieważ Gargantos pojawił się po raz pierwszy w komiksie o Namorze z 1969 roku.

Przy okazji zestaw LEGO prezentuje również nowy strój Wonga, który postać przywdzieje w widowisku. Zdjęcia są dostępne poniżej.

https://twitter.com/MarvelousRealm/status/1466211395268141062

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Bardzo ważnym elementem historii ma być multiwersum. Podobno głównym czarnym charakterem widowiska będzie Wanda Maximoff. Według plotek w filmie ma pojawić się również postać Profesora X oraz złoczyńca Shuma-Gorath.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w USA 6 maja 2022 roku.