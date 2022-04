Doktor Strange 2 - kolejny spot w sieci. Nowe sceny wyglądają świetnie

fot. materiały prasowe

Nowy spot filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu pokazuje dwa ciekawe ujęcia, które wzbudzają dyskusję w mediach społecznościowych. Po pierwsze, znów widzimy ciekawą wersję Mordo, który wyciąga miecz do walki z prawdopodobnie samym Strangem. Według spekulacji nie jest to Mordo znany z pierwszej części, ale jego wersja z równoległej alternatywnej rzeczywistości. Ściślej członek grupy Iluminatów. Po drugie, widzimy Christine Palmer (Rachel McAdams) w dość nietypowym stroju, co też wzmaga spekulacje, że jest to inna wersja tej postaci z alternatywnej rzeczywistości. A tak to Wanda znów sieje zniszczenie, co wzmaga plotki o tym, że to ona jest głównym czarnym charakterem tej historii.

Doktor Strange 2 - spot

Doktor Strange 2

Doktor Strange razem z pomocą mistycznych sojuszników, nowych i starych, podróżuje przez niebezpieczne alternatywne rzeczywistości multiwersum, aby stawić czoło tajemniczemu nowemu wrogowi.

Doktor Strange 2 - premiera tylko w kinach odbędzie się 6 maja 2022 roku.