Doktor Strange 2 - nowa zapowiedź filmu. Magiczny sojusz Stephena i Wandy

fot. materiały prasowe

Doktor Strange w multiwersum obłędu to oczekiwane przez wielu fanów widowisko MCU. Kampania promocyjna filmu znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił nowy materiał wideo, który skupia się na sojuszu Stephena Strange'a i Wandy Maximoff. Możecie go sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że swoimi działaniami Strange naruszył multiwersum i musi poprosić o pomoc Wandę w naprawieniu swojego błędu. W filmie mamy zobaczyć kilka wariantów głównego bohatera. Ponadto w widowisku ma pojawić się znana z komiksów grupa bohaterów, Iluminaci.

Doktor Strange 2 - wideo

Doktor Strange w multiwersum obłędu - plakat

Doktor Strange 2 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.