Doktor Strange w multiwerrsum obłędu - spot z nowymi scenami. Czy to robot Ultrona?

fot. Marvel

Nowy spot filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu to zaledwie 30 sekund, ale są tutaj nowe momenty, które wzbudzają dyskusję i ekscytację. Przede wszystkim widzimy Wandę w akcji, a biorąc pod uwagę przecieki, że to ona jest głównym czarnym charakterem historii, kontekst scen wydaje się inny. Do tego jest ujęcie, w którym Scarlet Witch niszczy robota, który wygląda jak te z filmu Avengers: Czas Ultrona. W plotkach sugerowano, że w jednym z alternatywnych światów równoległych zobaczymy Ultrona lub jego roboty.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - spot

Co ciekawe, spot udowadnia, że Marvel Studios cały czas pracuje nad widowiskiem. Wciąż udoskonalają i wprowadzają zmiany. W tym przypadku chodzi o kolor magii alternatywnej wersji Doktora Strange'a zwanego Defender Strange. W poprzednich trailerach jego magia miała bardziej pomarańczowy kolor, a teraz idzie bardziej w kierunku białego.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - przed zmianą koloru

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku tylko w kinach.