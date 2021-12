Doktor Strange w multiwerrsum obłędu - o czym film? Nowy opis zapowiada konsekwencje Bez drogi do domu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Doktor Strange w multiwersum obłędu to film, którego fabuła wynika bezpośrednio z wydarzeń z superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. To tam zaklęcie Doktora Strange'a doprowadziło do problemów z multiwersum, które tam się nie zakończyły i - można spekulować - nie zakończą się również w kolejnym filmie. Wiemy bowiem, że multiwersum to ważny aspekt MCU na lata z uwagi na prosty fakt nowego głównego czarnego charakteru, który wchodzi na miejsce Thanosa jako największe zagrożenie. Mowa o Kangu Zdobywcy, którego działania są ściśle związane z multiwersum, o czym najpewniej dowiemy się w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania, w którym Jonathan Majors zagra tę rolę.

Doktor Strange 2 - o czym film?

Oddział Marvela z Japonii opublikował obszerny opis fabuły Doktora Strange'a 2. Dotarł do niego portal Cosmic Circus, dzięki któremu można go przeczytać i zobaczyć, jak to wszystko nabiera kształtu, bo jednak do tej pory niewiele wiedzieliśmy o samej historii, a sam zwiastun nie ujawnił zbyt wiele.

Otwierają się pełne tajemnicy i obłędu drzwi do multiwersum. Teraz, gdy Iron Man i Kapitan Ameryka odeszli po bitwie z Avengers: Koniec gry, były genialny chirurg i najpotężniejszy czarodziej, Doktor Strange, według oczekiwań ma odgrywać centralną rolę w grupie Avengers. Jednakże, gdy wykorzystał swoją magię do manipulacji czasem i przestrzenią, rzucając zakazane zaklęcie, otworzył drzwi do tajemniczego szaleństwa zwanego multiwersum. Aby odbudować świat, w którym wszystko się zmienia, Strange szuka pomocy u swoich sojuszników: Wonga pełniącego rolę Najwyższego Maga i Scarlet Witch, czyli najpotężniejszą osobę z Avengers. Pojawia się jednak przerażające zagrożenie dla ludzkości i całego uniwersum, które sprawia, że oni sami sobie nie poradzą. Nawet bardziej zaskakujące jest to, że największe zagrożenie wygląda dokładnie jak Doktor Strange.

Wszystko wskazuje na to, że opis fabuły zbija z tropu i nie mówi całej prawdy. Według SPOILEROWYCH plotek zły Doktor Strange z alternatywnego świata równoległego nie odgrywa dużej i aż tak znaczącej roli, bo prawdziwym czarnym charakterem jest Wanda Maximoff. To najwyraźniej będzie przygotowywane w formie niespodzianki i zaskoczenia dla widzów. Chyba że w trakcie promocji podejście ulegnie zmianie.

Nowa plotka sugeruje też, że do cameo znanych postaci z komiksów Marvela dołączy Black Bolt, czyli członek grupy Inhumans. Nie wiadomo jednak, kto go zagra. Wątpliwa jest rola Ansona Mounta z krytykowanego serialu Marvel’s Inhumans.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku.