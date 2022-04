Doktor Strange w multiwersum obłędu rozbije bank. Pierwsze prognozy box office

Disney

Pierwsze prognozy box office dla filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu pochodzą od branżowego portalu BoxOfficePro. Ich szacunki na temat Batmana i wielu innych filmów się sprawdzały. Według nich nowe widowisko MCU osiągnie w Ameryce Północnej kwotę w granicach od 165 mln dolarów do 205 mln dolarów. To są pierwsze i wstępne prognozy i dlatego widełki zawsze są w takim przypadku dość rozległe. Wraz z promocją i zbliżającą się premierą będzie to się zmieniać. Najpewniej w między czasie do sieci trafi finałowy zwiastun, a Marvel Studios jeszcze nie wytoczył najcięższych dział promocyjnych.

Doktor Strange 2 - świetna przedsprzedaż

Dobre prognozy są efektem znakomitej przedsprzedaży biletów w Ameryce Północnej. Informowaliśmy, że jest to najlepiej sprzedający się film 2022 roku, więc już wówczas wiedzieliśmy, że osiąga on lepsze wyniki od dotychczasowego najpopularniejszego tytułu, czyli Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Na ten moment nie wygląda jednak na to, by Doktor Strange 2 dobił do kapitalnego otwarcia filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, który osiągnął 260 mln dolarów. Tam jednak prognozy też były mniejsze, a dopiero potem promocja uderzyła mocno i film rozbił bank.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja tylko w kinach.

