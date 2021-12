Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - zdjęcia zabawek ujawniają informacje o filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pierwszy zwiastun filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa można oglądać w scenie po napisach Spider-Man: Bez drogi do domu. Właśnie z niego dowiadujemy się pierwszych informacji o fabule produkcji, ale to nie koniec. Do sieci trafiło sporo zdjęć zabawek tworzonych przy okazji filmu.

Na zabawkach od Hasbro widzimy nie tylko Doktora Strange'a, Barona Mordo i Americę Chavez, ale także pojawia się Defender Strange. Stephen ma zupełnie inny kostium oraz fryzurę, co możemy zobaczyć na zdjęciu zabawki oraz dołączonej do niej grafice. Pojawiają się także Sleepwalker, D'Spayre oraz części dołączane do innych zestawów tworzą postać Rintraha, maga wyglądającego jak minotaur. Zobaczcie:

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - figurki Hasbro

The Hollywood Reporter ujawnił dodatkowo informacje dotyczącą ostatnich doniesień o dokrętkach do filmu. Okazuje się, że producenci w Marvel Studios byli zachwyceni tym, jak świetnie wypada krzyżowanie się alternatywnych wersji postaci podczas wspólnych scen. Przywoływany jest nie tylko nowy film o Pajączku, ale także serial Loki. Być może więcej tego typu scen chciano dorzucić do Doktora Strange'a 2 podczas dokrętek.

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku.