Thor: miłość i grom - kompozytor Spider-Man: Daleko od domu napisze muzykę do filmu

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Thor: miłość i grom to czwarty solowy film o bogu piorunów. Za reżyserię odpowiada Taika Waititi, który również napisał scenariusz wraz Jennifer Kaytin Robinson. Z kolei Michael Giacchino skomponuje muzykę do tej superprodukcji wchodzącej w skład MCU. Sam podał tę informację na swoim Twitterze.

Kompozytor, który zdobył Oscara za najlepszą muzykę oryginalną za Odlot, jest ostatnio rozchwytywany. Nie tylko napisze muzykę dla czwartej części Thora, ale również do Batmana oraz Jurassic World: Dominion. Jego kompozycje usłyszymy w nadchodzącym Spider-Man: Bez drogi do domu. W swoim tweecie zamieścił gifa z Thorem łapiącym swój młot podpisując go "ja chwytający moje nowe zadanie...".

https://twitter.com/m_giacchino/status/1469021218514735104

Niewiele wiadomo o fabule Thor: miłość i grom, poza tym, że powróci Jane Foster (Natalie Portman), która otrzyma moc Thora i będzie dzierżyć Mjolnira. Do swoich ról powrócą Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Chris Pratt i Jaimie Alexander. W rolę Gorra wcieli się Christian Bale.

Thor: miłość i grom - premiera w kinach 8 lipca 2022 roku.

