Spider-Man: Bez drogi do domu - Goblin zmienia kostium, Octopus atakuje. Kto popsuje zaklęcie? [FRAGMENTY}

Do sieci trafiło mnóstwo materiałów wideo zapowiadających film Spider-Man: Bez drogi do domu. Mamy kilka fragmentów, które choć nie są jakoś szczególnie spoilerowe, wyjawiają kilka intrygujących szczegółów. Na czele z tym, kto odpowiada za bałagan związany z wieloświatem. I nie jest to Doktor Strange, jak sugerowały trailery.

Spider-Man: Bez drogi do domu - fragmenty

Na początek pierwsza minuta filmu, czyli widzimy co dzieje się dokładnie po zakończeniu wydarzeń z superprodukcji Spider-Man: Daleko od domu. Wprawne oko fana MCU dostrzeże nawiązanie do serialu Hawkeye.

Kolejny fragment to walka Spider-Mana z Octopusem na moście.

Następny klip potwierdza, że Spider-Man idzie na studia.

Kto odpowiada za popsucie zaklęcia, które doprowadza do problemów z multiwersum? Ten fragment odpowiada.

Spider-Man: Bez drogi do domu - spoty

Zielony Goblin zapowiada, że MCU to nowy świat do podbicia.

Kolejny spot pokazuje roztrzaskaną maskę Goblina, którą nosił w filmie Sama Raimiego. Najwyraźniej to jest przyczyna zmiany jego kostiumu w nowym filmie.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia.

