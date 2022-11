Doktor Who - Millie Gibson jako towarzyszka 15. Doktora. Zobacz zdjęcia

fot. BBC

BBC oficjalnie ogłosiło, że Millie Gibson zagra towarzyszkę 15. Doktora w serialu Doktor Who. Jej postać nazywa się Ruby Sunday i pojawi się ona w nadchodzącym 14. sezonie. W tym też Doktorem będzie Ncuti Gatwa. 18-letnia Gibson do tej pory grała w brytyjskiej operze mydlanej Coronation Street. Poza tym miała raczej epizody w mało znanych brytyjskich serialach. Dla niej więc może to być przełom w karierze, tak jak wcześniej dla Karen Gillan czy Jenny Coleman.

Doktor Who - zdjęcia

Doktor Who

Showrunnerem nowego sezonu jest ponownie Russell T. Davies, czyli człowiek, który wskrzesił ten serial w 2005 roku. W oświadczeniu prasowym chwali Millie nazywając ją niesamowitą i błyskotliwą aktorką.

Przypomnijmy, że jesienią 2023 roku zobaczymy kilka odcinków specjalnych z 14. Doktorem, w którego ponownie wciela się David Tennant. Dopiero potem Ncuti Gatwa stanie się kolejną inkarnacją postaci, którego przygody będziemy śledzić w 14. sezonie.

Doktor Who - premiera w Wielkiej Brytanii odbędzie się na antenie BBC. W Polsce i w każdym innym kraju z Disney+, nowe odcinki będą od razu trafiać do platformy.