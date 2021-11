Dom Gucci - pierwsze opinie krytyków i dziennikarzy. Będzie hit?

fot. Materiały Prasowe

Reżyser Ridley Scott zachwycił widzów, prezentując dramat historyczny Ostatni pojedynek. Twórca ma w zanadrzu jeszcze jeden projekt - Dom Gucci. Od premiery dzieli nas zaledwie kilka tygodni. Obecnie film jest wyświetlany krytykom i dziennikarzom, a z tym wiążą się pierwsze reakcje na najnowszą produkcję.

Dom Gucci to historia oparta na faktach. Opowiada o Patrizii Reggiani, która w latach 90. zleciła zabójstwo swojego byłego męża - słynnego projektanta Maurizio Gucciego.

Dom Gucci - zwiastun

Co sądzą krytycy na temat filmu? Czy ich zdaniem Lady Gaga całkowicie zredefiniowała włoski akcent na miarę XXI wieku?

Według redaktora naczelnego Collider.com, Dom Gucci jest bardzo dobrą produkcją. Steven Weintraub napisał na Twitterze, że Lady Gaga jest doskonała, a Jared Leto sportretował Paolo Gucciego na bardzo wysokim poziomie. Dodał, że cała historia jest szalona i byłby zaskoczony, gdyby te występy nie otrzymały nominacji do nagród.

Swoim zdaniem podzielił się także dziennikarz Erik Davis, który stwierdził, że film Scotta przypomina mu klimat Ojca Chrzestnego, ponieważ jest bogaty w zdradę rodzinną, przemianę aktorów, mnóstwo zakulisowych intryg i jest zdecydowanie bardziej poważny niż campowy. Wspomniał, że dbałość o szczegóły jest 'nieskazitelna'.

Dziennikarka Variety, Jazz Tangcay, napisała na Twitterze, że uważa produkcję za "niewiarygodnie seksowną".

Jeśli zwiastun pozostawił cię podekscytowanym, to ten film powali cię na kolana. To jest absolutnie wybuchowe w każdym znaczeniu tego słowa. Wszystko, od kostiumów, przez zdjęcia, aż po scenografię Arthura Maxa i samą charakteryzację. Dom Gucci to spektakl.

Dom Gucci - plakat

Kevin Polowy informuje, że nie pokochał tego filmu, tylko każdą chwilę Jareda Leto na ekranie. Tłumaczy, że aktor był wręcz nierozpoznawalny i "odjechany", a jednocześnie sprawiał wrażenie najbardziej autentycznej osoby.

Nie da się ukryć, że ekranizację filmową zalała fala pozytywnych opinii. Mimo wszystko, znaleźli się też tacy, którzy mieli zupełnie inny punkt widzenia na wszelkie kwestie.

Brandon Katz napisał na Twitterze w sposób następujący:

Dom Gucci jest przesadnym sloganem bez żadnego wyraźnego kierunku. Zbyt wiele narracyjnych akcentów ułożonych jeden po drugim. 'Błyszczące', utalentowane nazwiska występujące w bogatym filmie mogą być zabawne, ale nie na tyle, aby uratować go przed własnym bałaganem.

Do grona fanów nie należy także Gregory Ellwood z The Playlist:

Sidłach miłości. Dom Gucci jest po prostu słaby. Momentami zastanawiałem się, czy to pierwsze podejście Ridleya do montażu. Lady Gaga nie wpisuje się w estetykę campu. Są momenty, w których jest po prostu martwa w oczach. Przypomina Madonnę w

Dom Gucci został wyreżyserowany przez Ridleya Scotta na podstawie scenariusza Becky Johnston i Roberto Bentivegna. W gwiazdorskiej obsadzie znajdują się: Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek, Jack Huston.

Film trafi do kin 24 listopada 2021 roku.