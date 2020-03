Drakula, Matkoje... - Image szykuje wyjątkową powieść graficzną

Wydawnictwo Image Comics ogłosiło powstanie powieści graficznej Drakula, Matkoje..., historii, która odniesie się do mitu najsłynniejszego z wampirów na dwóch płaszczyznach czasowych. Z jednej więc strony akcja opowieści będzie rozgrywać się w 1889 roku w Wiedniu, gdy trzy narzeczone tytułowego bohatera przebiją jego ciało kołkami w trumnie podczas snu. Z drugiej przeniesiemy się do Los Angeles z 1974 roku, gdzie wschodząca gwiazdka sceny estradowej, Bebe Beauland, doprowadzi do wskrzeszenia Drakuli. Jedyną osobą, która wie, co naprawdę się stało, jest fotograf miejsc zbrodni, Quincy Harker - ludzie nie będą jednak chcieli dać wiary w jego rewelacje.

Za powstanie historii odpowiadają Alex de Campi (scenarzystka) i Erica Henderson (rysowniczka). Obie przyznają, że ich powieść graficzna będzie czerpać z przeróżnych konwencji - horroru psychologicznego, horroru anime, pulpowych powieści detektywistycznych i plakatów filmowych z okresu blaxploitation. Co więcej, w rozgrywającym się w Wiedniu prologu mamy zobaczyć inspiracje obrazami Gustava Klimta.

Zobaczcie plansze:

Drakula, Matkoje... - plansze

Komiks trafi do sprzedaży w USA 13 października.