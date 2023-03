Dwayne Johnson sabotował DC. Jego złe decyzje wychodzą na jaw

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Dwayne Johnson sabotował DC? Na pewno nie świadomie, ale tak twierdzi informator The Wrap, że złe decyzje aktora i producenta miały destrukcyjny wpływ zarówno na Black Adama, jak i film Shazam! Gniew bogów.

Dwayne Johnson kontra DC

W raporcie The Wrap czytamy, że pierwotnie pierwsza scena po napisach Shazama! 2 miała zawierać członków grupy superbohaterów Justice Society of America, ale... Dwayne Johnson nie dał zgody na wykorzystanie aktorów z Black Adama. Jako producent filmu mógł to zrobić. W tej scenie też mieli oni werbować Shazama do swojej grupy. Ostatecznie w scenie po napisach pojawiły się postacie z Peacemakera.

Dziennikarz The Wrap przypomina, że to nie jedyny raz, gdy Dwayne Johnson robił wszystko, co w jego mocy, by odseparować swój film od Shazama. Wcześniej nie zgodził się na to, by pojawił się w roli epizodycznej jako Black Adam. A także nie zgodził się na pojawienie się Shazama w scenie po napisach Black Adama. Informator portalu tak mówi o całej sytuacji, która jego zdaniem miała destrukcyjny wpływ na oba filmy oraz renomę samego Dwayne'a Johnsona.

- Dwayne próbuje sprzedać siebie jako kogoś, kto jest większy niż film. Jest on jedną z kilku osób w branży, która myśli, że jest najważniejszą osobą w każdej sytuacji i w każdym pokoju. Zamiast zrobić film, on stara się rozbudować swoją markę i skupić wszystko na swojej osobie. Zrażając ludzi do franczyzy, z której wywodzi się jego postać i odmawiając integracji z innymi postaciami, Johnson systematyczne okaleczał obie franczyzy i zaszkodził tym samym całemu DC.

Ostatecznie planem Dwayne'a Johnsona było ominięcie całego powiązania jego postaci z Shazamem i zbudowanie własnego uniwersum DC opartego na Black Adamie i Supermanie Henry'ego Cavilla. Po tym, jak James Gunn i Peter Safran przejęli DC, współpraca z obydwoma panami została zakończona.

Dwayne Johnson nie skomentował doniesień portalu The Wrap.