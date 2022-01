Dying Light 2 - pełne ukończenie gry zajmie około 500 godzin. Twórcy dzielą się szczegółami

Techland

8 stycznia na oficjalnym profilu Dying Light 2 na Twitterze opublikowano grafikę, która zapowiada, że pełne ukończenie tej produkcji będzie wymagać od graczy poświęcenia... aż 500 godzin. Porównano to do czasu, który zajęłoby przejście pieszo z Warszawy do Madrytu. Wpis spotkał się z licznymi reakcjami ze strony społeczności: część chwaliła deweloperów za tak rozbudowaną grę, inni zaś wyrażali swoje zaniepokojenie, obawiając się mnóstwa powtarzalnych zadań i monotonnych aktywności pobocznych.

Niedługo później pojawił się drugi tweet, tym razem z wytłumaczeniem tego poprzedniego. Wspomniane 500 godzin potrzebne będzie na ukończenie absolutnie wszystkiego, co gra ma do zaoferowania. Wliczono w to również wszystkie zakończenia, a więc uwzględnia to przechodzenie fabuły kilka razy. "Standardowe" przejście gry wraz z pobocznymi zadaniami ma zająć około 100 godzin.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1479889980205981705

Dying Light 2 zadebiutuje już 4 lutego 2022 roku. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, a dzięki chmurze również na Nintendo Switch.

