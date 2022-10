Dying Light 2 otrzymało wersję próbną. Nie jest ona jednak dostępna dla każdego

fot. Techland

Wszyscy posiadacze konsol PS5 i PlayStation 4, którzy posiadają aktywny abonament PS Plus Premium, mogą bez żadnych dodatkowych opłat zapoznać się z wersją próbną Dying Light 2. Pozwala ona grać przez trzy godziny, a po upływie tego czasu konieczne będzie dokonanie zakupu, by móc kontynuować zabawę. Na szczęście twórcy nie zapomnieli o możliwości przeniesienia postępów z triala do pełnej wersji.

Trial to doskonała okazja do tego, aby sprawdzić grę i przekonać do niej tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na jej zakup. Produkcja Techlandu zbierała pozytywne oceny, także w naszej recenzji pochlebnie się o niej rozpisałem. Zatem warto dać jej szansę, szczególnie gdy już opłaca się najdroższy wariant abonamentu PlayStation Plus.

https://twitter.com/PlayStation/status/1578498929620049920

Rodzima produkcja Techlandu już w przyszłym miesiącu wzbogaci się o fabularne rozszerzenie. Pierwotnie dodatek miał debiutować za kilka dni, ale twórcy zdecydowali się opóźnić jego premierę o miesiąc.