Weteran MCU krytykuje występ Edwarda Nortona w Incredible Hulk. "Był nieobecny"

Jak zdążyliście już zauważyć, nowa książka MCU: The Reign of Marvel Studios autorstwa Joanny Robinson zawiera wiele interesujących informacji na temat kulis powstawania kolejnych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela. Możemy w niej znaleźć m.in. wątek jednorazowego występu Edwarda Nortona w filmie Incredible Hulk. Okazuje się, że ogromny problem z nim miał Terry Notary, kaskader, choreograf i aktor motion capture, który pracował przy wielu częściach MCU, m.in. "użyczając" swojego ciała Cull Obsidianowi w produkcji Avengers: Wojna bez granic.

Po latach dowiadujemy się, że Norton miał praktycznie w ogóle nie interesować się samym motion capture i przy kręceniu scen z użyciem tej techniki wykazywał "brak zaangażowania".

Na planie nie był zbyt zaangażowany, gdy przychodziło do spraw związanych z samym Hulkiem, chyba że szło o przemianę Bruce'a Bannera w Hulka. Przez cały ten czas był właściwie nieobecny. (...) To przez to Hulk nie ma wyrazu twarzy Nortona, choć podobnie wygląda u nich aspekt synchronizacji mimiki twarzy.

Innymi słowy: z powodu braku zaangażowania Nortona osoby zajmujące się w Incredible Hulk motion capture musiały ręcznie poprawiać mimikę twarzy Zielonego Goliata w ramach długiego i żmudnego procesu. Według Notary'ego zupełnie inne podejście miał Tim Roth, który dbał o każdy szczegół wyglądu portretowanego przez siebie Emila Blonsky'ego aka Abominacji.

