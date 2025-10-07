placeholder
Reklama
placeholder

Wznowienia komiksowych hitów, Wiedźmin i dużo nowości: poznajcie październikowe premiery Egmontu

W październiku Egmont rozpieści fanów komiksów i wyda kilkadziesiąt pozycji przeznaczonych dla zróżnicowanych grup odbiorców. Obejrzyjcie okładki.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Egmont 
komiks okładki
komiks egmont październik 2025 Egmont
Reklama

Wydawnictwo Egmont przyzwyczaiło nas do licznych, comiesięcznych premier, ale w październiku, nawet jak na ich standardy, otrzymamy prawdziwy wysyp premier.

Duża część oferty to oczywiście komiksy superbohaterskie. Ukaże się m.in. kolejny tom Batman Detective Comics, Punisher – Dziennik wojenny i Strange Adventures, ale też mniej typowe projekty jak kolejna manga w świecie Marvela czy Batman przeniesiony do realiów bardziej charakterystycznych dla fantasy. Nie zabraknie też historii z X-Menami w rolach głównych.

Dla osób, które chciałyby poznać klasyczne i doceniane historie wydane DC Comics, a jednocześnie nie wydać za dużo, przygotowana została linia DC Compact. W mniejszym formacie i w miękkich oprawach wznowione zostały chociażby takie hity jak Strażnicy, V jak Vendetta, Batman: Rok pierwszy czy Lobo. Portret bękarta

Ukaże się także sporo komiksów spod znaku fantasy. Będą kolejne tomy Pięciu Krain i Świata Akwilonu, trzecia odsłona Lasów Opalu, ale też nowa historia z Wiedźminem w roli głównej - Corvo Blanco. Z innych interesujących pozycji można wymienić album z rysunkami Janusza Christy do Kajka i Kokosza czy nowy tom przygód dzielnych Galów, czyli Asteriks w Luzytanii.

Będą też pozycje dla młodszych czytelników, komiksy ze świata Gwiezdnych Wojen, pojawi się też nowy Garfield i Kaczogród

Wszystkie październikowe zapowiedzi Egmontu poznacie poniżej:

Egmont - zapowiedzi komiksowe na październik 2025 r.

Klasyczne baśnie Disneya. Aryskotraci

arrow-left
Klasyczne baśnie Disneya. Aryskotraci
Źródło: Egmont
arrow-right

Źródło: Egmont

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Egmont 
komiks okładki
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

4 Batman Brave nad the Bold
-
Plotka

DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

5 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

6 Cody Rhodes
-

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV