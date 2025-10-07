Wznowienia komiksowych hitów, Wiedźmin i dużo nowości: poznajcie październikowe premiery Egmontu
W październiku Egmont rozpieści fanów komiksów i wyda kilkadziesiąt pozycji przeznaczonych dla zróżnicowanych grup odbiorców. Obejrzyjcie okładki.
Wydawnictwo Egmont przyzwyczaiło nas do licznych, comiesięcznych premier, ale w październiku, nawet jak na ich standardy, otrzymamy prawdziwy wysyp premier.
Duża część oferty to oczywiście komiksy superbohaterskie. Ukaże się m.in. kolejny tom Batman Detective Comics, Punisher – Dziennik wojenny i Strange Adventures, ale też mniej typowe projekty jak kolejna manga w świecie Marvela czy Batman przeniesiony do realiów bardziej charakterystycznych dla fantasy. Nie zabraknie też historii z X-Menami w rolach głównych.
Dla osób, które chciałyby poznać klasyczne i doceniane historie wydane DC Comics, a jednocześnie nie wydać za dużo, przygotowana została linia DC Compact. W mniejszym formacie i w miękkich oprawach wznowione zostały chociażby takie hity jak Strażnicy, V jak Vendetta, Batman: Rok pierwszy czy Lobo. Portret bękarta.
Ukaże się także sporo komiksów spod znaku fantasy. Będą kolejne tomy Pięciu Krain i Świata Akwilonu, trzecia odsłona Lasów Opalu, ale też nowa historia z Wiedźminem w roli głównej - Corvo Blanco. Z innych interesujących pozycji można wymienić album z rysunkami Janusza Christy do Kajka i Kokosza czy nowy tom przygód dzielnych Galów, czyli Asteriks w Luzytanii.
Będą też pozycje dla młodszych czytelników, komiksy ze świata Gwiezdnych Wojen, pojawi się też nowy Garfield i Kaczogród.
Wszystkie październikowe zapowiedzi Egmontu poznacie poniżej:
Egmont - zapowiedzi komiksowe na październik 2025 r.
Źródło: Egmont
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1978, kończy 47 lat