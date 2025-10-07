Wznowienia komiksowych hitów, Wiedźmin i dużo nowości: poznajcie październikowe premiery Egmontu

Egmont

Wydawnictwo Egmont przyzwyczaiło nas do licznych, comiesięcznych premier, ale w październiku, nawet jak na ich standardy, otrzymamy prawdziwy wysyp premier.

Duża część oferty to oczywiście komiksy superbohaterskie. Ukaże się m.in. kolejny tom Batman Detective Comics, Punisher – Dziennik wojenny i Strange Adventures, ale też mniej typowe projekty jak kolejna manga w świecie Marvela czy Batman przeniesiony do realiów bardziej charakterystycznych dla fantasy. Nie zabraknie też historii z X-Menami w rolach głównych.

Dla osób, które chciałyby poznać klasyczne i doceniane historie wydane DC Comics, a jednocześnie nie wydać za dużo, przygotowana została linia DC Compact. W mniejszym formacie i w miękkich oprawach wznowione zostały chociażby takie hity jak Strażnicy, V jak Vendetta, Batman: Rok pierwszy czy Lobo. Portret bękarta.

Ukaże się także sporo komiksów spod znaku fantasy. Będą kolejne tomy Pięciu Krain i Świata Akwilonu, trzecia odsłona Lasów Opalu, ale też nowa historia z Wiedźminem w roli głównej - Corvo Blanco. Z innych interesujących pozycji można wymienić album z rysunkami Janusza Christy do Kajka i Kokosza czy nowy tom przygód dzielnych Galów, czyli Asteriks w Luzytanii.

Będą też pozycje dla młodszych czytelników, komiksy ze świata Gwiezdnych Wojen, pojawi się też nowy Garfield i Kaczogród.

Wszystkie październikowe zapowiedzi Egmontu poznacie poniżej:

Egmont - zapowiedzi komiksowe na październik 2025 r.