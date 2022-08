Elvis online - premiera w Player.pl. 45 dni po premierze w HBO Max nieaktualne?

foto. Warner Bros

HBO Max szumnie zapowiadało, że hity kinowe Warner Bros. będą trafiać do platformy 45 dni po premierze na wielkim ekranie. Tak też było z Batmanem oraz Fantastycznymi Zwierzętami 3. Z Elvisem tak najwyraźniej nie będzie, bo nie ma go w rozpisce HBO Max na pierwszą połowę sierpnia, ale pojawi się natomiast w Player.pl.

Elvis online - premiera w Player.pl

W informacji prasowej Playera czytamy, że Elvis trafi do platformy już 8 sierpnia 2022 roku. Premiera będzie w sekcji filmu na życzenie, czyli za opłatą będzie można go wypożyczyć na 48 godzin i wówczas obejrzeć. Co ciekawe, termin premiery pokrywa się z zapowiadanymi 45 dniami, ale obietnica dotyczyła HBO Max bez dodatkowych opłat. Najpewniej postawiono na tę platformę Player.pl, bo jest ona częścią Warner Bros. Discovery.

Czyżby to oznaczało wycofanie się z deklaracji? To kolejna dość specyficzna decyzja Warner Bros. Discovery po tym, jak skasowano dwa gotowe filmy i wyrzucono je do kosza: Batgirl oraz Scooby Doo 2. Oba razem były warte 130 mln dolarów.

Na ten moment nikt nie odniósł się do braku premiery Elvisa na świecie w HBO Max. Kwestia 45 dni więc pozostaje w sferze spekulacji i wyciągania wniosków.