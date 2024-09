Emily w Paryżu powróci. Będzie 5. sezon

fot. Netflix

To już oficjalne. Powstanie 5. sezon Emily w Paryżu. Netflix ogłosił go kilka dni po premierze drugiej części czwartej serii. Najwyraźniej osoby decyzyjne w platformie streamingowej są zadowolone z wyników, które ten serial generuje.

5. sezon Emily w Paryżu

W oświadczeni twórcy i showrunnera serialu, Darrena Stara czytamy:

- Jesteśmy podekscytowani niesamowitym odbiorem tego sezonu Emily w Paryżu i nie możemy się doczekać, by wrócić w piątej serii, w której będziemy kontynuować przygody Emily w Rzymie i w Paryżu.

Pomimo tytułu, twórca w drugiej połowie czwartej serii przeniósł Emily do Rzymu i bohaterka na razie tam zostanie, W rozmowie z TVLine. Star przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czy przeniesienie jej do Włoch będzie permanentne. Jego zdaniem to nie stoi w sprzeczności z serialem, a raczej rozbudowuje jego uniwersum.

Emily w Paryżu jest dostępna na Netflixie. Nie wiadomo, czy nadchodzący piąty sezonu popularnego seriali będzie również podzielony na części. Netflix coraz częściej podejmuje taką decyzję w związku z popularnymi tytułami.