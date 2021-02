Epic MetaHuman Creator wygeneruje w przeglądarce fotorealistyczne twarze

Źródło: Epic Games

Zespół Epic Game wierzy w to, że ich Unreal Engine będzie w stanie wprowadzić gry komputerowe do świata hiperrealizmu. Już prezentacje poświęcone możliwościom tego silnika w kontekście premiery dziewiątej generacji konsol robiły wrażenie, ale to MetaHuman Creator zwiastuje prawdziwą rewolucję. Nowe narzędzie webowe powstało po to, aby wprowadzić do gier komputerowych wiernie wyglądające twarze, które twórcy będą mogli dowolnie modyfikować, aby nadać im pożądany wygląd.

Poniższy materiał promocyjny prezentuje potencjał, jaki tkwi w tej technologii:

MetaHuman Creator będzie kompatybilny z większością narzędzi dla animatorów powszechnie wykorzystywanych w branży. Dzięki temu twórcy nie tylko będą w stanie wygenerować realistyczne modele i tekstury, lecz także wprawić je w ruch, aby ożyły na naszych oczach. Studio liczy na to, że oprogramowanie będzie wykorzystywane zarówno na potrzeby branży gier, animacji kinowych, jak i w produkcjach reklamowych czy telewizyjnych.

Według zapewnień dewelopera cały proces generowania metaczłowieka - łącznie z fryzurami oraz ubraniem - ma trwać kilka minut, a narzędzie będzie funkcjonować w webowej odsłonie. Zespół Epic Games chciał maksymalnie skrócić czas potrzebny animatorom do stworzenia cyfrowych twarzy. A dzięki przejęciu przez Epic Games specjalistów z takich firm jak 3Lateral, Cubic Motion czy Quixel udało się urzeczywistnić to marzenie. Jeśli nowe narzędzie rzeczywiście będzie tak wszechstronne jak twierdzą jego pomysłodawcy, nie tylko tytuły z największymi budżetami będą zachwycać nas bohaterami, którymi targają prawdziwe emocje.

Studio nie podało dokładnej daty premiery MetaHuman Creator i ograniczyło się jedynie do informacji, że narzędzie pojawi się w 2021 roku. Ale już teraz cyfrowi artyści oraz deweloperzy zainteresowani korzystaniem z generatora mogą zapisać się na listę subskrypcyjną, aby w pierwszej kolejności dowiedzieć się o rynkowym debiucie MetaHuman Creator.