Spider-Man: Bez drogi do domu - Iron-Spider na nowym zdjęciu. Doktor Strange nie będzie przyjacielem Pajączka

Źródło: Marvel/Sony/CTMG

Jak poinformowało The Direct, Spider-Man: Bez drogi do domu doczekał się zdjęć promocyjnych, związanych z kampanią marketingową GoHenry. Mają zdobić serię kart debetowych. Jedno z nich przedstawia Pajączka w kostiumie Iron-Spidera, gdy przeskakuje przez jeden z magicznych portali. Pozostałe wykorzystują stare ujęcia. Za to gwiazda produkcji, Tom Holland, wyjaśnił że Doktor Strange w filmie nie jest jego mentorem. Chociaż nie są wrogami, w żadnym wypadku nie można ich określić mianem przyjaciół.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zdjęcia promocyjne

Spider-Man: Bez drogi do domu - zdjęcia promocyjne

Spider-Man: Bez drogi do domu - Doktor Strange nie będzie przyjacielem Petera Parkera

Gdy po raz pierwszy ujawniono, że Benedict Cumberbatch dołączy do obsady filmu, opisywano go jako mentora Petera Parkera. Tom Holland jednak wyjaśnia, że ich związek będzie bardzo różnić się od relacji, jaką Pajączek miał z Tonym Starkiem.

Nie uważam, że Doktor Strange jest mentorem w tym filmie - bardziej kolegą z pracy. Spider-Man ma teraz ugruntowaną pozycję jako poważny i potężny Avenger. Doktor Strange widzi go jako takiego i traktuje jak równego sobie. Podczas seansu ich relacja się rozpada. I zamiast być kolegami, nie stają się wrogami, ale z pewnością nie są też przyjaciółmi.

Spider-Man: Bez drogi do domu - jaki jest Pajączek?

Tom Holland dodał:

Spider-Man zawsze próbuje zadowolić każdego. Stara się, by wszyscy byli szczęśliwi. Jednak w tym wypadku, wcale tak nie jest. Jego związek z czarodziejem jest interesujący. I bardzo, bardzo różni się od tego, co mieli Tony i Peter. Ale jest zabawnie. Spider-Man i Doktor Strange to świetna mieszanka i dobrze wyglądają razem na ekranie. Balans pomiędzy nimi jest niezwykle zabawny.