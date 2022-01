Eternals - [SPOILER] powstanie z martwych? TikTok mógł wyjawić powrót bohatera do MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Eternals to widowisko Marvela, w którym mogliśmy zobaczyć historię Przedwiecznych i Dewiantów. Pod koniec filmu byliśmy świadkami tego, jak jeden z głównych bohaterów umiera, wzlatując w stronę słońca. Jednak wygląda na to, że to może nie być koniec historii Ikarisa. Tym podejrzeniem podzieliło się Cosmic Circus, pokazując TikToka, w którym użytkowniczka @emmytriggerzzz w opisie do swojego filmiku napisała, że jej brat jest kaskaderem i jego następna praca jest związana z bohaterem, który powraca do MCU.

Brat Emmy Kennard, czyli użytkowniczki @emmytriggerzzz, to Joe Kennard. Jest kaskaderem Richarda Maddena, który wciela się w filmowego Ikarisa. Pracowali razem nie tylko przy Eternals, ale także przy produkcji Citadel. Więc jest wysokie prawdopodobieństwo, że jeśli następny projekt Joe Kennarda miałby być związany z postacią powracającą do MCU, to byłby to właśnie Ikaris.

Jest o tyle interesujące, że jeden ze scenarzystów Eternals - Kaz Firpo - potwierdził, że bohater nie żyje.

