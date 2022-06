Evercade EXP, czyli jak pomieścić salon gier zręcznościowych w kieszeni

fot. Blaze Entertainment

Trwają już zamówienia przedpremierowe na Evercade EXP Limited Edition – elegancką czarną wersję konsoli – która daje dostęp do najlepszych gier Arcade. Obecnie wygląda na to, że jedynym sprzedawcą przyjmującym zamówienia przedpremierowe na limitowaną edycję konsoli jest brytyjski sklep Funstock, który życzy sobie 180 funtów (około 970 zł). Funstock wysyła swój towar na cały świat, ale może doliczyć coś za wysyłkę. Standardowa edycja Evercade EXP będzie dostępna w przedsprzedaży we wrześniu, a jej cena wyniesie 150 funtów (ok. 810 zł). Standardowa edycja jest biała i oczywiście nie zawiera dodatkowych gadżetów dołączonych do edycji limitowanej.

Evercade EXP ma 4,3-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 800 x 480, 4 GB pamięci RAM, a nawet port micro-HDMI, który pozwala na podłączenie go do telewizora lub monitora, jeśli chcesz grać w gry w zwiększonej rozdzielczości 720p.

Patrząc na handhelda, można zauważyć kilka dodatkowych przycisków A i B, umieszczonych pod dużym krzyżakiem kierunkowym. Służą one do obsługi trybu TATE konsoli, który pozwala obrócić ją o 90 stopni, aby grać na pionowym ekranie. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz grać w tradycyjne pionowe strzelanki w odpowiedniej orientacji i rozdzielczości.

fot. Blaze Entertainment

Podobnie jak Evercade i Evercade VS, Evercade EXP obsługuje kartridże, z których każdy jest wypełniony grami zręcznościowymi od różnych wydawców i twórców. Kartridże te działają również na nowym handheldzie, a biblioteka Evercade będzie zawierać około 300 gier do czasu premiery Evercade EXP. Należy jednak pamiętać, że kartridże Evercade są sprzedawane oddzielnie, więc jeśli chcesz poszerzyć swoją bibliotekę gier zręcznościowych, będziesz musiał sięgnąć do portfela.

fot. Blaze Entertainment

Jeśli chodzi o pakiet Edycji Limitowanej, to naszym zdaniem warto się nim zainteresować. Zawiera on sporą ilość fajnych, fizycznych gadżetów, w tym plakat w formacie A3, brelok do kluczy i twardą torbę, która ochroni konsolę przed zużyciem. Najlepsze są jednak dwa dołączone do zestawu kartridże z grami. Łącznie oferują one 14 gier od uznanych twórców gier zręcznościowych, firm Irem i Toaplan, m.in. R-Type, In The Hunt i Zero Wing (mało znana strzelanka, która dała początek memowi „all your base are belong tu us.”

fot. Wikipedia