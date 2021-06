Evil Dead: The Game w akcji zobaczymy już wkrótce. Twórcy zapowiadają prezentację gry

Zapowiedziana podczas ubiegłorocznego Summer Game Fest produkcja Evil Dead: The Game nie doczekała się jak dotąd żadnej konkretnej prezentacji. To ma się zmienić i już wkrótce mamy otrzymać materiał z rozgrywką. Ten szykowany jest na tegoroczną odsłonę SGF, która rozpocznie się już 10 czerwca.

Przy okazji ujawniono też nową postać, którą jest Cheryl Williams. Dla niewtajemniczonych jest to młodsza siostra Asha, która od czasu do czasu pojawia się w różnych odsłonach cyklu. Cheryl zadebiutowała w pierwszym filmie, pojawiła się również w serialu Ash kontra martwe zło. Wygląda na to, że będzie w stanie walczyć z demonicznymi siłami u boku Asha i wielu kultowych postaci.

Ash’s little sister is back for revenge

Here’s your first look at Cheryl Williams in Evil Dead: The Game

Get ready for the unveiling of Evil Dead in action. The official first Gameplay Video will be world premiering this week Thursday June 10 exclusively at the @summergamefest. pic.twitter.com/4SdMRb1WFu

— EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) June 8, 2021