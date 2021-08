Evil Dead: The Game - premiera gry została przesunięta. W tym roku nie zawalczymy z Martwym Złem

fot. Boss Team Games

Nic nie wskazuje na to, by sytuacja na rynku wydawniczym gier miała w najbliższym czasie ulec poprawie, bo praktycznie każdego tygodnia przesuwane są premiery nadchodzących produkcji. Tym razem taki los spotkał Evil Dead: The Game, czyli kooperacyjną grę opartą na kultowej serii horrorów Martwe zło.

Początkowo zakładano, że Evil Dead: The Game zadebiutuje jeszcze w tym roku, ale twórcy ze studia Saber Interactive poinformowali, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła i dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Chcą dzięki temu zapewnić, by było to "ostateczne doświadczenie, na które czekają fani Evil Dead". Nowa data premiery to luty 2022 roku.

W komunikacie zapowiedziano też, że wkrótce mamy doczekać się nowych informacji (w tym na temat zamówień przedpremierowych), a także materiału z rozgrywki z udziałem Bruce'a Campbella.

https://twitter.com/EvilDeadTheGame/status/1423282903291600903