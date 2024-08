Fakty i ciekawostki o Władcy pierścieni. Beatlesi prawie stworzyli musicalową adaptację

fot. New Line Cinema

Premiera 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy już za rogiem. Fani serialu czekają z niecierpliwością, natomiast sympatycy filmów Petera Jacksona czy twórczości J.R.R. Tolkiena mają często mniej przychylne zdanie na temat historii prezentowanej przez Amazon Prime Video.

Tym razem przygotowaliśmy dla Was garść faktów i ciekawostek, która tyczy się bardziej książek i procesu ich powstawania niżeli samych filmów i innych adaptacji, choć i o tych pojawi się wzmianka. Trudno jest nie wspomnieć o produkcjach, które są jednymi z najbardziej utytułowanych w historii kina. Postaraliśmy się zebrać kilka mniej oczywistych faktów na temat twórczości legendarnego pisarza. Nie spodziewajcie się, że zobaczycie tu ciekawostkę o Viggo Mortensenie, który podczas jednej ze scen złamał sobie palec u stopy i dlatego jego krzyk był tak wiarygodny.

Dowiecie się natomiast, w jakim nakładzie sprzedano książki, jak długo powstawały i co za nimi stało. Wiedzieliście też, że Beatlesi mieli zamiar stworzyć musical na podstawie książek? Jeśli nie, to zapraszamy do sprawdzenia tej garści faktów i ciekawostek o Władcy pierścieni.

Fakty i ciekawostki o Władcy pierścieni

Śródziemie nie od razu zbudowano. W pierwszej kolejności Tolkien stworzył języki tego świata. Dopiero później obudował je mitologią całego Śródziemia.