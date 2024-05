Usunięta scena z Falcona i Zimowego Żołnierza zaskakuje. Ma związek z Tajną inwazją

fot. Marvel / Disney+ / EW.com

Serial Falcon i Zimowy żołnierz jest już dostępny do kupienia w formie Steelbooka. IGN ujawniło usuniętą scenę z pierwszego odcinka, która została dołączona do wydania Blu-ray. W sekwencji zatytułowanej "Lekcja latania", Sam Wilson nadal ma pewne zastrzeżenia co do przejęcia obowiązków po Stevie Rogersie, o czym rozmawia z pułkownikiem Jamesem Rhodesem. Jest zaskoczony, że jego kolega jest w pełni sprawny po wypadku, w wyniku którego został prawie sparaliżowany w Wojnie bohaterów. Jednak Rhodey twierdzi, że dzięki nowej procedurze "nie potrzebuje już tego sprzętu".

Falcon i Zimowy Żołnierz - co oznacza usunięta scena?

Oczywiście teraz wiemy, że Wilson wcale nie rozmawiał ze swoim kolegą - w Tajnej inwazji ujawniono, że War Machine został podmieniony przez Skrulla, a prawdziwy Rhodey był więziony w placówce Skrulli w Rosji od wielu lat. Nie wiadomo, czy Marvel planował ten wątek już w momencie kręcenia Falcona i Zimowego Żołnierza, ale obecnie oglądanie tej sceny można potraktować jako dobry easter egg.

Tutaj możecie obejrzeć opisaną scenę:

Falcon i Zimowy Żołnierz oraz Tajna inwazja są dostępne na Disney+.

