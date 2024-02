Tajna inwazja - Kingsley Ben-Adir odniósł się do krytyki serialu. Porównał Gravika do Kena z Barbie

Źródło: Marvel/Disney+

Tajna Inwazja to serial z 2023 roku z Samuelem L. Jacksonem w roli Nicka Fury'ego, który okazał się kompletną klapą. Nie tylko zawiódł fanów, którzy nie ocenili produkcji pochlebnie (zbiorcza ocena na poziomie 53% od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes oraz 47% od publiczności), ale też kosztował ogromne pieniądze, bo ponad 200 milionów dolarów.

Jedną z prominentnych postaci w serialu był Gravik, główny antagonista, w którego wcielał się Kingsley Ben-Adir. Grał on również w Barbie, która dla kontrastu była jednym z najlepiej ocenianych filmów zeszłego roku, ale też olbrzymim sukcesem komercyjnym, bo film z Margot Robbie przekroczył barierę miliarda dolarów w ogólnoświatowym box office. O takim kontraście wypowiedział się aktor.

To doświadczenie tworzenia filmu jest powodem, dla którego jestem aktorem. A jak skończymy, to jest skończone. To idzie dalej do ludzi w produkcji, do was. Wiesz, moją pracą jest przyjść i znaleźć psychologiczny punkt widzenia swojej postaci, a potem wymyślić jakąś drogę dla jego historii. W Tajnej inwazji moja postać chciała patrzeć jak świat płonie a ludzie cierpią. Ken, w moim odczuciu, nie miał natomiast mózgu. Nie miał żadnych własnych myśli. Jego jedynym celem w życiu było żyć dla Kena Ryana Goslinga.

Tajna inwazja - o czym?

Nick Fury dowiaduje się, że ludzkość ma zostać zaatakowana przez radykalną frakcję zmiennokształtnych Skrulli. Wzywa na pomoc grupę sprawdzonych sojuszników: Everetta Rossa, Marię Hill i zaprzyjaźnionego Skrulla Talosa. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by zapobiec nadciągającej katastrofie i ocalić ludzkość.