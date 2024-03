Fallout - serial jak nowa część gry. Zdjęcie pancerza Bractwa Stali znów imponuje

fot. Prime Video

Serial Fallout jest jedną z najbardziej oczekiwanych serialowych nowości 2024 roku. Dzięki nowym wypowiedziom twórców opublikowanych przez magazyn Total Film poznajemy intrygujące informacje. Choć serial opowiada oryginalną historię wymyśloną przez twórców, to jest ona ściśle powiązana z fabułą gier i jest osadzona w tym samym świecie. Nad wszystkim czuwał Todd Howard, reżyser gier Fallout 3 i 4, który aktywnie współpracował z twórcami przy serialu

Fallout - serial za 5. część gry

Jonathan Nolan, twórca Fallouta mówi, że od pierwszych rozmów z Howardem był najbardziej podekscytowany faktem, że może wymyślić oryginalną historię w tym świecie. Tak bardzo, że ten proces porównuje do pracy przy trylogii Batmana.

- W mojej karierze Fallout jest najbliższy mojej pracy przy adaptacji Batmana, z którym jest związane całe uniwersum historii. Tutaj jednak nie było kanonicznej wersji, której trzeba się trzymać, więc miałeś swobody wymyślenia czegoś swojego. Każda gra z serii Fallout to odrębna fabuła - inne miasto, inny bohater - ta sama mitologia. Nasz serial ma z tym związek w taki sam sposób, jak one mają ze sobą. Oznacza to, że nasza opowieść jest jak Fallout 5. Nie chcę brzmieć arogancko, ale to jest jak nieinteraktywna wersja takiej fabuły.

Fallout - zdjęcia

Total Film opublikował nowe zdjęcie przedstawiciela Bractwa Stali w imponującym pancerzu, który nie jest efektem komputerowym.

Fallout 2024 - serial

Graham Wagner, współshowrunner Fallouta przyznaje, że odczuwają presję sukcesu The Last of Us. Teraz widzowie czują, że adaptacje gier mogą być wspaniałe. Żartobliwie mówi, że chcieliby być pierwsi.

Fallout - premiera serialu na platformie Prime Video odbędzie się 12 kwietnia.