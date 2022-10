Fantastyczna Czwórka - Adam Driver jako Doktor Doom. Fanart zachwyca. To byłby idealny casting?

Fot. Marvel

Marvel Studios pracuje nad filmem Fantastyczna Czwórka, który ma zadebiutować na dużym ekranie w 2025 roku. Fani są podekscytowani powrotem kultowych superbohaterów i czekają z niecierpliwością na informacje dotyczące obsady widowiska. Jedna z ostatnich plotek mówiła o tym, że Adam Driver ubiega się o jakąś rolę w produkcji. Zainspirowany tym doniesieniem fan stworzył ilustrację z aktorem w roli Doktora Dooma. Zobaczcie poniżej, jak mógłby prezentować się jako złoczyńca i jeden z największych wrogów Fantastycznej Czwórki.

Fantastyczna Czwórka - Adam Driver jako Doktor Doom [FANART]

Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć Adama Drivera jako Doktora Dooma.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez BFHDesign (@bfhdesign)

Fantastyczna Czwórka - co wiemy?

Comicbook.com spytało Kevina Feige o obsadę Fantastycznej Czwórki. Prezes Marvel Studios stwierdził, że prawdopodobnie będzie to mieszkanka debiutantów i znanych nazwisk z branży rozrywkowej, ponieważ zawsze priorytetem jest znalezienie odpowiedniego aktora do roli.

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku. Widowisko reżyseruje Matt Shakman.

Fantastyczna Czwórka - kandydaci do ról [PLOTKA]

Według nowych informacji istotnym kandydatem do roli Reeda Richardsa jest Tom Ellis, czyli tytułowa gwiazda serialu Lucyfer. Natomiast Maddie Hasson walczy o rolę Sue Storm. Aktorka znana jest z serialu Impulsie. Michael Provost jest faworytem do roli Johnny'ego Storma. Natomiast Jason Biggs brał udział w przesłuchaniu do roli Rzeczy, czyli czwartego członka grupy.

Maddie Hasson

W plotce czytamy też, że w przesłuchaniu do filmu brał udział Daveed Diggs, ale nie wiadomo do jakiej roli. Alexandra Daddario i Matthew Daddario również byli brani pod uwagę.