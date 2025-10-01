Reklama
Co jeśli najsilniejszy członek Fantastycznej 4 straci hamulce? Nowa potężna wersja Sue Storm

Pojawiła się zapowiedź komiksu Fantastic Four #6 i nowej postaci, która będzie wyjątkowo mroczną i potężną wersją Sue Storm z alternatywnego wszechświata. Jest jeszcze atak kosmitów na Ziemię i Galactus jako wisienka na torcie.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  sue storm 
Fantastyczna 4 fantastyczna czwórka
Sue Storm Marvel
W grudniu zadebiutuje postać Invincible Woman. To alternatywna wersja Niewidzialnej kobiety z Fantastycznej Czwórki. Ta wersja bohaterki oszalała ze względu na swoją moc i tragiczny błąd z przeszłości, który kosztował ją wszystko i niejako przypomina Malice, mroczną osobowość Sue Storm z serii Johna Byrne'a.

Invincible Woman pojawi się w 6. numerze serii Fantastic Four z 2025 roku. Scenarzystą komiksu jest Ryan North, a za rysunki odpowiada Humberto Ramos.

Fantastic Four #6 - zapowiedź i opis fabuły

FANTASTIC FOUR #6 - zapowiedź

FANTASTIC FOUR #6 - zapowiedź
Fot. Marvel
W komiksie Fantastic Four #6 najeźdźcy z kosmosu najechali Ziemię. Zamierzają zatrzymać obracanie się planety, by jedna strona zawsze była zwrócona w stronę słońca, a potem ją skolonizować. Oczywiście, ktoś wykorzystuje ten moment, by w trakcie zamieszania zaatakować siedzibę Fantastycznej Czwórki.

Jednak największą rewelacją zdecydowanie będzie notatka, ukryta w samej strukturze rzeczywistości, na której będzie znajdować się wiadomość: „IDŹ PO SUE STORM. TAK MÓWI GALACTUS!”. W ten sposób Niewidzialna Kobieta stanie się najbardziej poszukiwaną superbohaterka we wszechświecie, a oczy całej galaktyki zwrócą się w kierunku Ziemi. 

To właśnie podczas spotkania Fantastycznej Czwórki z Galactusem drużyna po raz pierwszy spotka Invincible Woman (której pseudonim można by pewnie przetłumaczyć jako Niezwyciężona Kobieta) i tym samym odkryje przerażający sekret. 

Źródło: Marvel.com

