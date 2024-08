Kolejna wielka gwiazda Marvela z inną rolą w MCU? A na deser powrót Ultrona!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że do MCU w innej już roli powróci Robert Downey Jr., który w przyszłości zagra Doktora Dooma. Wygląda jednak na to, że Marvel może mieć więcej planów dotyczących swoich gwiazd portretujących odmienne postacie. Jak donosi Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, nie jest wykluczone, że w serialu Vision na ekranie znów zobaczymy Elizabeth Olsen. Sęk w tym, że wcale nie w roli Scarlet Witch, a Virginii Vision.

Virginia to bohaterka znana ze słynnej serii komiksowej Vision ze scenariuszem Toma Kinga. Protagonista powołał w niej do istnienia rodzinę syntezoidów, w tym swoją żonę. Jej osobowość powstała w wyniku przeniesienia do umysłu kopii fal mózgowych Scarlet Witch, którą to kopię Wanda podarowała Visionowi wcześniej. Virginia wykazywała oznaki niestabilności psychicznej; po ataku Grim Reapera na jej dzieci zabiła antagonistę, zakopując następnie jego zwłoki w ogrodzie. Koniec końców bohaterka odebrała sobie życie.

Virginia Vision w komiksach

Ultron też wraca do MCU

Na tym jednak wcale nie koniec. Perez potwierdza, że to właśnie w serialu Vision do MCU ma powrócić także James Spader jako Ultron, o czym było głośno już w trakcie minionego weekendu. Przypomnijmy, że serwis Deadline raportował, iż aktor tym razem może nie ograniczyć się jedynie do udzielenia głosu słynnemu antagoniście.

Marvel i MCU - dziwaczne decyzje castingowe wg AI

Morgan Freeman jako Jennifer Walters/She-Hulk

Vision nie ma ustalonej daty premiery. Spekulowano już, że zadebiutuje on na platformie Disney+ w 2026 roku.