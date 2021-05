Fantastyczne zwierzęta 3 - Mads Mikkelsen o swoim podejściu do postaci Grindelwalda

Lucasfilm

Fantastyczne zwierzęta 3 to kolejna część serii spin-offów ze świata Harry'ego Pottera. Mads Mikkelsen w listopadzie 2020 roku przejął od Johnny'ego Deppa rolę Gellerta Grindelwalda, głównego antagonisty cyklu. W rozmowie z portalem Collider aktor wypowiedział się na temat swojego podejściu do tej roli. Stwierdził, że nie jest zainteresowany tym, aby wejść na plan i skopiować to, co zrobił Depp. Uważa, że byłoby to natychmiastowe twórcze samobójstwo, zwłaszcza jeśli zostało to zrobione wcześniej i to po mistrzowsku. Chce znaleźć inną ścieżkę w tej kreacji, stworzyć jakiś pomost między wykonaniem Deppa, a swoim podejściem.

fot. materiały prasowe

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. W obsadzie oprócz Mikkelsena znajdują się między innymi Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Katherine Waterston i Alison Sudol.

Fantastyczne zwierzęta 3 - premiera filmu w USA została zaplanowana na 15 lipca 2022 roku.