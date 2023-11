Fear the Walking Dead - zdjęcia i teaser z 9. odcinka. Dwight i Sherry powracają do akcji

fot. AMC

W oficjalnym opisie 9. odcinka finałowego sezonu Fear the Walking Dead możemy przeczytać, że ci, którzy przeżyli, muszą się mierzyć z duchami przeszłości. Epizod nosi tytuł Sanctuary, co po polsku oznacza "azyl" lub "sanktuarium".

Tytuł nowego odcinka prawdopodobnie odnosi się do Sanktuarium, czyli siedziby Zbawców w The Walking Dead. Sugerują to też zdjęcia promocyjne, na których widzimy Dwighta (Austin Amelio) i Sherry (Christine Evangelista). Dramatyczna przeszłość pary była powiązana właśnie z tą grupą złoczyńców i działaniami Negana we flagowym serialu. Na fotografiach są też June (Jenna Elfman), Victor (Colman Domingo) oraz Dove (Odessa Sanderson). W sieci pojawił się również teaser do nowego odcinka. Wszystkie materiały możecie zobaczyć poniżej wraz ze zdjęciami zza kulis 8. odcinka, które robią wrażenie.

Fear the Walking Dead - teaser 9. odcinka

Fear the Walking Dead - zdjęcia z 9. odcinka

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 9

Fear the Walking Dead - zdjęcia zza kulis 8. odcinka

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 8 (zdjęcie zza kulis)

Fear the Walking Dead - Austin Amelio wspomina rolę Dwighta

Oficjalne konto serialu na X podzieliło się sympatycznym filmikiem, w którym Austin Amelio komentuje rzeczy należące do Dwighta. Wspomina też o trudnych warunkach podczas kręcenia produkcji. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/FearTWD/status/1719117594836304194

Fear the Walking Dead - polska premiera 9. odcinka o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na polskim kanale AMC.