Festiwal Kamera Akcja – informacje o 14. edycji wydarzenia

fot. materiały prasowe Festiwal Kamera Akcja

Festiwal Kamera Akcja już niedługo wyruszy z kolejną edycją. Jak co roku organizatorzy przewidują liczne pokazy filmowe, spotkania z interesującymi gośćmi oraz możliwość wzięcia udziału w inspirujących warsztatach. Zapowiedziano już ponad 100 propozycji seansów i wydarzeń, a także przekazano informacje o pierwszych gościach. Wśród nich słynne polskie reżyserki z nowymi, poruszającymi produkcjami.

Festiwal Kamera Akcja – co wiemy?

14. edycję wydarzenia otworzy przedpremierowy pokaz najnowszego filmu reżyserskiego duetu Welchman. Jest to adaptacja noblowskiej powieści Władysława Reymonta Chłopi. Po seansie na widzów czekać będzie producent filmu Sean Bobbitt, który zdradzi tajniki powstawania filmu: od scen realizowanych z udziałem polskich aktorów, po proces realizacji obrazów olejnych utrzymanych w młodopolskiej technice.

Zaplanowany został pokaz filmu Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland. Twórczyni spotka się z widzami w Szkole Filmowej w Łodzi i wspólnie z producentem filmu, Marcinem Wierzchosławskim, opowie o kulisach powstawania produkcji, międzynarodowym odbiorze filmu i towarzyszącej mu dyskusji, która toczy się w Polsce.

Na uczestników imprezy czekać będzie również spotkanie z koproducentką Strefy Interesów. Będzie to panel bez spojlerów, ale z potężną dawką tajemnic prosto z planu, które uczestnikom zdradzi Ewa Puszczynska.

Festiwal zamknie najnowsza produkcja Kingi Dębskiej Święto ognia. Jest to ekranizacja powieści Jakuba Małeckiego, w której miłość, przyjaźń i zagadka przeplatają się wzajemnie, tworząc historię, która pobrzmiewa jeszcze długo po seansie filmowym. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami, w którym udział weźmie m.in. Kinga Dębska.

Organizatorzy zapraszają także na dyskusje z pozostałymi gośćmi, wśród których znaleźli się: nagradzani krytycy filmowi, czyli Igor Kierkosz i Joanna Najbor, Natasza Parzymies oraz reżyser Dawid Nickel. Hasłem przewodnim jednej z rozmów będzie „robota”, rozumiana z jednej strony jako trud pracy w branży, a z drugiej – jako wyzwanie, chociażby związane z szybko rozwijającą się sztuczną inteligencją.

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi oraz od 16 do 19.10.2023 online na platformie Think Film.