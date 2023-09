Festiwal Kamera Akcja – ogłoszono program wydarzeń. Szykują się interesujące zajęcia

fot. materiały prasowe Festiwal Kamera Akcja

Festiwal Kamera Akcja to wydarzenie, na którym nie tylko pokazy filmowe mają miejsce. To również czas specjalnych warsztatów i spotkań, nawiązujących do dyskusyjnych tematów ze świata kina i popkultury. Również i tym razem czeka nas masa ciekawych zajęć, a wszystko w towarzystwie wyjątkowych gości.

Wśród licznej grupy interesujących postaci znaleźli się znani scenarzyści Jerzy Kromolowski i Mary Olson-Kromolowski. Pracowali oni m.in. z Seanem Pennem, Tommy Lee Jonesem czy Johnnym Deppem. To więc idealna okazja do zajrzenia w czeluści hollywoodzkiego zaplecza i posłuchania o gwiazdach z czerwonych dywanów z perspektywy osób związanych z nimi zawodowo.

Na uczestników festiwalu czekać będą również inne edukacyjne warsztaty, podczas których osoby zainteresowane wejdą w świat scenografii, zapoznają się z procesem realizacji filmu mikrobudżetowego od etapu przygotowawczego, przez plan, po postprodukcję. Również będą mogli wziąć udział w dyskusjach o strajku, skutkach ewolucji technologicznej dla branży filmowej oraz o trudach pracy w danym środowisku.

Odbędą się również pokazy nagradzanych na światowych festiwalach dzieł. Wyświetlone będą: Monster w reżyserii Hirokazu Kore-edy, Mars Express w reżyserii Jérémie Périna, Czerwone niebo Christiana Petzolda, 20 000 gatunków pszczół reżyserki Estibaliz Urresoli Solaguren czy Blue Jean Georgii Oakley.

Szczegółowy plan wydarzeń odnajdziecie poniżej. Redakcja naEKRANIE.pl jest patronem medialnym.

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi oraz od 16 do 19.10.2023 online na platformie Think Film.

Krzysztof Rak

Festiwal Kamera Akcja - wydarzenia 14. edycji

1. Masterclass ze scenarzystami (14 października, sobota) Goście: Jerzy Kromolowski i Mary Olson-Kromolowska Prowadząca: Kaja Klimek

2. Dyskusja: Strajk (13 października, 15:00-16:30, piątek) Goście: Krzysztof Rak, Anna Wróblewska, Sylwia Szostak, Prowadzący: Michał Pabiś-Orzeszyna

3. Dyskusja: Zmiana (14 października, 15:00-16:30, sobota) Goście: Karina Kleszczewska, Jacek Nagłowski, Małgorzata Steciak, Prowadzący: Michał Pabiś-Orzeszyna

4. Dyskusja: Robota (15 października, 15:00-16:30, niedziela) Goście: Dawid Nickel, Joanna Najbor, Natasza Parzymies, Igor Kierkosz. Prowadzący: Michał Pabiś-Orzeszyna

5. Krytycy i twórcy rozmawiają. Warsztaty Prowadząca: Kaja Klimek

6. Filmweb: Warsztaty z szybkiego pisania Prowadzący: Michał Walkiewicz

7. Sighs and Sounds: festiwale jako platforma edukacji i krytyka międzynarodowa Prowadzący: Łukasz Mańkowski

8. VHS HELL LIVE: pokaz filmu „Nocny koszmar” (13 października, 22:30-0:00, piątek) z lektorem na żywo

9. Akcja Edukacja: Case study filmu „Strefa interesów” Jonathana Glazera Gościni: Ewa Puszczyńska (wydarzenie w ramach projektu Akcja Edukacja)

10. Akcja Edukacja: Case study filmu „Solaris Mon Amour” Goście: Kuba Mikurda, Laura Pawela, Marcin Lenarczyk. (wydarzenie w ramach projektu Akcja Edukacja)

11. Akcja Edukacja: Kostium i scenografia na przykładzie filmu „Czas na pogodę” Goście: Izabela Stronias, Jacek Raginis, Bogna Janiec (wydarzenie w ramach projektu Akcja Edukacja)

12. Akcja Edukacja: Warsztat analizy filmu wokół książki „Inny świat? Kino autorskie Doroty Kędzierzawskiej” Marcina Radomskiego Prowadzący: Marcin Radomski. (wydarzenie w ramach projektu Akcja Edukacja)

13. Akcja Edukacja: eseje o metodzie vnLab, Gość: Stanisław Liguziński, Michał Matuszewski (wydarzenie w ramach projektu Akcja Edukacja)

14. Akcja Edukacja: dyskusja Akcja Filmoznawca, Goście: przedstawiciele kół naukowych filmoznawców z całej Polski (wydarzenie w ramach projektu Akcja Edukacja)

15. Spotkanie z twórcami filmu „Zielona granica” reż. Agnieszka Holland (13 października 11:30-14:45, piątek). Goście: Agnieszka Holland, Marcin Wierzchosławski

16. Spotkanie z twórcami filmu „Chłopi” reż. DK Welchman, Hugh Welchman (12 października, 17:15-20:45, czwartek). Goście: Kamila Urzędowska, Sean Bobbitt, prowadząca: Agata Gwizdała

17. Spotkanie z twórcami filmu „Święto ognia” reż. Kinga Dębska (15 października 17:15-20:15, niedziela) Gościni: Kinga Dębska

18. Spotkanie z twórcami filmu „Błazny” reż. Gabriela Muskała (wydarzenie we współpracy z Łódź Film Commission), Goście: aktorzy

19. Spotkanie z twórcami filmu „Delegacja” reż. Asaf Saban (wydarzenie we współpracy z Łódź Film Commmission), Gościni: Agnieszka Dziedzic

20. Spotkanie z twórcami filmu „Czarne słońca” reż. Jerzy Zalewski (wydarzenie w ramach współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych)

21. SpoilerMaster na żywo: dyskusja z widzami po pokazie „Poprzedniego życia” Celine Song

22. Pełna Sala na FKA: „Panienki z Rochefort”, reż. Jacques Demy, 1967, wraz z prelekcją Michała Konarskiego z Pełnej Sali

23. Pięć Smaków na FKA: „Monster”, reż. Hirokazu Kore-eda, 2023, zapowiedź Łukasza Mańkowskiego (Pięć Smaków)

24. Spotkanie z twórczyniami: 75 lat patrzymy na świat. Jubileusz Szkoły Filmowej w Łodzi (wydarzenie w ramach Jubileuszu 75-lecia Szkoły Filmowej w Łodzi)