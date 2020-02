E3 2020 - tych wydawców zobaczymy na Electronic Entertaniment Expo

E3 2020 ma być inne, niż poprzednie edycje i to nie tylko z powodu nieobecności Sony. ESA planuje zmodyfikować formułę targów. Organizatorzy nie zdradzają w zasadzie nic poza tym, że wydarzenie zostanie "przeprojektowane" względem tego, co już znamy. Mają pojawić się m.in. "strefy eksperymentalne" oraz większa liczba materiałów na żywo. Warto przypomnieć, że Geoff Keighley poinformował, że nie weźmie udziału w tegorocznej imprezie, bo jak mówi: "nie mógłby tego zrobić po tym, co wie na ich temat".

Podano też liczbę wydawców, którzy potwierdzili swoją obecność na E3 2020. Nie ma jednak informacji czy jest to kompletna lista. Tak się ona prezentuje:

Xbox

Nintendo

Ubisoft

Bethesda

SEGA

Capcom

Square Enix

Take-Two

Bandai Namco America

Warner Bros.

E3 2020 rozpocznie się 9 czerwca. Wejściówki na całe targi włącznie z dniem pierwszym, zarezerwowanym dla mediów i przedstawicieli branży kosztują 995 dolarów.

Obok E3 swoją imprezę poprowadzi EA. Na EA Play zobaczymy gry wydawcy.