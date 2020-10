Filmy spoza MCU w Disney+ skatalogowane pod nową nazwą

Marvel Fox

Spekulowano wcześniej, że wcześniejsze filmy o Spider-Manie mogą trafić do Disney+. Te doniesienia okazały się błędne, ale dzięki przejęciu aktywów Foxa, powróciły do Marvel Studios prawa do zrealizowanych wcześniej produkcji z drużyną X-Men i Fantastyczną Czwórką.

Do oferty platformy Disney+ wchodzą zatem takie produkcje jak: X-Men, X-Men 2, Fantastyczna czwórka, X-Men Geneza: Wolverine, X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, Fantastyczna Czwórka oraz X-Men: Apocalypse. Te produkcje dostępne są już w USA i w przyszłości dodane zapewne zostaną pozostałe. W tym względzie decydują umowy licencyjne zawarte z innymi serwisami. Co jednak istotne, nadano tym produkcjom specjalną nazwę tak, aby odróżnić je od Kinowego Uniwersum Marvela. W tym celu stworzono nazwę Marvel Legacy. Biorąc pod uwagę możliwość stworzenia nowych filmów o Fantastycznej Czwórce i X-Men w MCU, takie oddzielenie wcześniejszych produkcji na pewno pomoże w lepszym zrozumieniu tej sytuacji przez widzów.

