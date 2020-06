Five Dates - Mandip Gill i Georgia Hirst w obsadzie interaktywnej komedii romantycznej

BBC

Five Dates zapowiadane jest jako film interaktywny, którego scenariusz liczy ponad 350 stron. Widzowie będą mogli kierować wyborami postaci na ekranie, aby tworzyć własną wersję historii. Fabuła będzie koncentrować się na postaci Vinny, chłopaka z Londynu, który po raz pierwszy próbuje aplikacji randkowych. Do wyboru widz będzie miał pięć możliwości jeśli chodzi o dobór randek oraz ich przebieg.

W obsadzie filmu Five Dates znajdą się między innymi Mandip Gill znana z serialu Doktor Who oraz Georgia Hirst z serialu Wikingowie. Skład uzupełniają Marisa Abela, Taheen Modak oraz Sinead Harnett. Co ciekawe, film powstawać będzie w sposób zdalny. Aktorzy już dziś otrzymali iPhone'y i sprzęt do nagrań dźwiękowych, aby mogli rozpocząć zdjęcia.

Całość realizowana jest przez Good Gate Media. Wśród producentów jest John Giwa-Amu. Film dostępny będzie za pomocą: Playstation, Xbox, Nintendo i Steam.