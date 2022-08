Flash - Amerykanie chcą skasowania filmu. Jak dużą wiedzę mają o przestępstwach Ezry Millera?

fot. Warner Bros.

Firma Morning Consult przeprowadziła badanie przed oficjalnymi przeprosinami Ezry Millera. Media od miesięcy rozpisują się o jego wyczynach. Wydarzyło się tak wiele (został aresztowany i postawiono mu zarzuty), że mało kto wierzy, by ta skrucha wystarczyła do opanowania sytuacji. Badanie firmy analitycznej jest podglądowe i na pewno nie daje odpowiedzi na to, jaki los czeka Flasha.

Flash zostanie skasowany?

Według badania 42% ankietowanych jest przeciwko wypuszczeniu filmu, w którym gra aktor oskarżany i/lub z zarzutami za poważne przestępstwa (pierwszy wykres wymienia wszystkie rzeczy, które zrobił Miller). Woleliby, aby film od razu został wyrzucony do kosza. Co więcej, w innych scenariuszach 48% ankietowanych jest za tym, by usunąć taką osobę z promocji filmu, a 47% uważa, że trzeba odciąć się od niej na zawsze i nigdy więcej z nią nie współpracować. Poza tym 43% ankietowanych chciałoby, aby studio publicznie potępiło aktora, a 40% chce usunięcia takiej osoby z napisów końcowych. Zaledwie 10% chciałoby oświadczenia wspierającego aktora.

Czytamy dalej, że naprawdę sporo osób stawia na recasting, czyli usunięcie oskarżonego aktora i zastąpienie go kimś innym. Zaledwie 14% ankietowanych zgadza się z drogą, którą wybrało Warner Bros. Discovery.

W badaniu czytamy, że 4 na 5 ankietowanych Amerykanów nie słyszało zbyt wiele o kontrowersjach związanych z Ezrą Millerem. 64% osób, które wiedzą o wyczynach aktora, twierdzi, że i tak obejrzy Flasha w kinach lub na streamingu. Według badania pokolenie Gen Z, które dominuje na TikToku, wie o aktorze najwięcej.

Flash - badanie

Na ten moment Ezra Miller rzekomo rozpoczął leczenie. Nie wiemy jeszcze, co zrobi Warner Bros. Discovery.

Zobacz także:

Ezra Miller - chronologia wydarzeń