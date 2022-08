Flash - czy film zostanie skasowany przez Ezrę Millera? Warner Bros. rozważa 3 scenariusze!

fot. materiały prasowe

The Flash staje się coraz większym problemem dla Warner Bros., bo wciąż pojawiają się nowe oskarżenia wobec Ezry Millera i kolejne skandale z udziałem aktora trafiają do mediów. Nikt z Warner Bros. Discovery otwarcie nie odniósł się do kontrowersyjnych wyczynów aktora ani ich nie skomentował.

Flash zostanie skasowany?

Z odpowiedziami przychodzi portal The Hollywood Reporter. Ich źródła donoszą, że Warner Bros. bierze pod uwagę trzy scenariusze w związku z przyszłością filmu Flash.

Pierwszy scenariusz: osoby decyzyjne z Warnera dostały informację, że 29-letni Miller, który obecnie jest pod opieką matki, ma szukać profesjonalnej pomocy psychologicznej. Jeśli tak się stanie, ich zdaniem Miller ma wówczas udzielić wywiadu, w którym miałby wyjaśnić swoje skandaliczne zachowanie z ostatnich lat. Wówczas w ograniczony sposób wziąłby udział w promocji Flasha.

Drugi scenariusz: Jeśli Miller wbrew zapowiedziom nie poszuka profesjonalnej pomocy psychologicznej, Warner nadal wypuści Flasha do kin. Wówczas Miller w ogóle nie będzie brany pod uwagę podczas promocji superprodukcji. A w kolejnych projektach obsadzono by innego aktora w roli Flasha.

Trzeci scenariusz: Jeśli sytuacja ze skandalicznym zachowaniem Millera się pogorszy, wówczas Warner ma podjąć decyzję o skasowaniu Flasha i wyrzuceniu filmu do kosza. Nie biorą pod uwagę nakręcenia scen z innym aktorem w roli Barry'ego Allena, bo Miller gra tam dwie postaci i zasadniczo trzeba byłoby nakręcić cały film od nowa. Jeśli dojdzie do tej decyzji, wyrzucenie filmu o budżecie liczącym ponad 200 mln dolarów będzie czymś bez precedensu.

Przypomnijmy, że zaledwie na początku sierpnia 2022 roku Warner Bros. Discovery skasowało projekt Batgirl i wyrzuciło prawie gotowy film o budżecie 90 mln dolarów. Tutaj jednak nie było żadnych kontrowersji, a poszło o kwestie finansowe. Koszty zostaną odliczone od podatku, dzięki czemu korporacja uzyska 20 mln dolarów.

Problemem Warner Bros. Discovery jest fakt, że Flash miał być kluczem dla przyszłość uniwersum DCEU. Miał pokazać nową drogę, którą będą podążać na czele z wprowadzeniem Batmana w wykonaniu Michaela Keatona.

