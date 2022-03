Free Guy 2 - jest aktualizacja. Na jakim etapie jest sequel hitu z Ryanem Reynoldsem?

Fot. Materiały prasowe

Film Free Guy z Ryanem Reynoldsem okazał się hitem. Został nawet nominowany do Oscara w kategorii najlepszych efektów specjalnych, konkurując z takimi produkcjami jak Diuna czy Spider-Man: No Way Home. Po głośnej premierze kinowej i dużym sukcesie zaczęto mówić o kolejnej części. I nareszcie prezes 20th Century Fox dał aktualizację dotyczącą oczekiwanego sequela. Steve Asbell w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter zdradził coś na temat Free Guy 2. Zobaczcie sami.

Prezes 20th Century Fox powiedział, że kolejne filmy Free Guya są w drodze. Spytany o konkretny status drugiej części odpowiedział:

Czekamy na scenariusz, który pojawi się na dniach. To fantastyczna historia.

Free Guy

Wygląda więc na to, że Free Guy 2 już niedługo będzie mieć gotowy scenariusz.

Shawn Levy, który reżyserował Free Guy, wcześniej powiedział ComicBook.com, że sukces filmu w dużej mierze jest zasługą Ryana Reynoldsa, który jest jak silnik wprawiający całą machinerię w ruch. W marcu 2022 roku będzie miał zresztą premierę Projekt Adam - kolejna produkcja, przy której ta dwójka ze sobą współpracuje.

Czekacie na Free Guy 2?

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.