French Exit z Michelle Pfeiffer, Ojciec z Anthony Hopkinsem i inne - kiedy światowa premiera?

Wytwórnia Sony Pictures Classics zaktualizowała informacje odnośnie światowych premier swoich czterech produkcji: French Exit, The Truffle Hunters, Human Factor, I Carry You with Me oraz Ojciec. Kiedy będziemy mogli obejrzeć wspomniane filmy?

French Exit to komediowa produkcja w reżyserii Azazela Jacobsa, do której scenariusz napisał Patrick Dewitt na podstawie własnej powieści. W filmie zobaczymy Michelle Pfeiffer oraz Lucasa Hedgesa. Światowa premiera zaplanowana jest na 2 kwietnia 2021.

Ojciec, którego gwiazdami są Anthony Hopkins oraz Olivia Colman, trafi do światowych kin 12 marca 2021.

The Human Factor to film dokumentalny w reżyserii Drora Moreha. Swoją premierę miał już w Los Angeles i Nowym Jorku, a widzowie z innych zakątków świata będą mogli obejrzeć produkcję w kinach już od 5 maja 2021.

Jeśli natomiast chodzi o The Truffle Hunter, dokument wyreżyserowany i wyprodukowany przez Michaela Dwecka i Gregory'ego Kershawa, na ten moment znana jest jedynie data premiery w USA. Produkcja trafi na ekrany kin w Los Angeles i Nowym Jorku 5 marca 2021. Podobnie wygląda sytuacja z I Carry You with Me w reżyserii Heidi Ewing. Widzowie w Stanach Zjednoczonych obejrzą go od 21 maja 2021.