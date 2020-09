The Father - zwiastun dramatu z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman

fot. Sundance Institute

The Father to dramat, w którym tytułową rolę gra Anthony Hopkins. Aktor wciela się w złośliwego i wysoce niezależnego człowieka, który z wiekiem odmawia wszelkiej pomocy swojej córki Anne (Olivia Colman). Jednak taka pomoc stała się niezbędna po decyzji Anne o przeprowadzce do Paryża ze swoim partnerem. Ojciec stara się zrozumieć swoją zmieniającą się sytuację. Zaczyna wątpić w swoich bliskich, własny umysł, a nawet podstawy swojej rzeczywistości.

Obok Hopkinsa i Colman zagrają: Olivia Williams, Rufus Sewell, Evie Wray, Mark Gatiss, Imogen Poots i Ayesha Dharker. Dramat powstał na podstawie sztuki Floriana Zellera, który jest reżyserem filmu. Twórcy zależało, aby adaptacja zachowała narrację sztuki.

Nigdy nie chodziło o to, aby opowiedzieć historię o demencji z zewnątrz. Chodziło o to, aby widzowie mieli szansę doświadczyć oznak choroby, jakby byli w głowie głównego bohatera.

The Father - premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2020 roku.