Lodowa planeta 2 - zwiastun serialu przyrodniczego. W tle piosenka Hansa Zimmera i Camili Cabelo

fot. materiały prasowe

Nadchodzi Frozen Planet 2, czyli kontynuacja serialu przyrodniczego BBC z 2011 roku. Program był niezwykłym hitem w skali globalnej, zbierając nagrody Emmy, BAFTA i NTA. Zwiastun kontynuacji jest okraszony specjalnie na potrzeby programu przygotowaną piosenką. Skomponował ją Hans Zimmer, a utwór wykonała znana wokalistka Camilla Cabelo.

Frozen Planet 2 - zwiastun

Program powstawał przez cztery lata. Ekipa pracująca w BBC Studios podróżowała do Arktyki, Antarktydy, Tundry i innych miejsc, by dzięki pionierskiemu wykorzytaniu nowatorskiej technologii pokazać piękną i niebezpieczeństwa tych niedostępnych dla ludzi miejsc i stworzyć obraz zmieniającego się, kruchego świata.

Dla Hansa Zimmera nie jest to pierwsza praca przy tego typu programie. Stworzył on muzykę do takich programów jak Planeta Ziemia II, Błękitna planeta II oraz Prehistoryczna planeta.